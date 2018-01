Glitzerkugel ins All geschossen

Wer genau hinsieht, kann in den kommenden Monaten am Nachthimmel einen besonderen Himmelskörper sehen: Eine überdimensionierte Diskokugel kreist um die Erde.

Das neuseeländisches Raumfahrt-Startup Rocket Lab hatte vor wenigen Tagen seine erste Trägerrakete erfolgreich gestartet.

Mit an Bord waren nicht nur kommerzielle Satelliten, sondern auch eine etwa einen Meter große Kugel aus Carbonfaser mit 65 reflektierenden Flächen, wie das Unternehmen am Donnerstag sagte. Der sogenannte „Humanity Star“ sei bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang überall auf der Welt ohne Hilfsmittel zu sehen, schrieb Rocket Lab auf Twitter.

Introducing The Humanity Star - a bright, blinking satellite now orbiting Earth, visible to the naked eye in the night sky. Launched on #StillTesting, The Humanity Star is designed to encourage everyone to look up and consider our place in the universe. Website coming soon pic.twitter.com/wvIEcXelVk