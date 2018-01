Rechtsextremismus: Offener Brief an Kurz

In einem offenen Brief wenden sich Universitätsangehörige in der Causa rund um ein NS-verherrlichendes Liederbuch an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). „Beenden Sie die Zusammenarbeit mit allen, die Mitglieder rechtsextremer Burschenschaften beschäftigen.“

Unterzeichnet wurde der Brief von mehr als 160 Professoren, Rektoren und Universitätsangehörigen, unter anderem von der Präsidentin der Universitätenkonferenz (uniko), Eva Blimlinger, sowie etlichen namhaften Kolleginnen und Kollegen.

Im Brief heißt es auch: „Die Normalisierung des Rechtsextremismus schreitet in Österreich voran.“ Ohne eine Beendigung der Zusammenarbeit mit allen, „die in rechtsextremen Medien publizieren oder bei rechtsextremen Veranstaltungen auftreten“ wirkten jegliche Reaktionen wie „augenzwinkernde Distanzierungen“.

science.ORF.at/APA

