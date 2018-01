Plastik macht Korallen krank

Plastik in den Weltmeeren hat mehr Folgen, als man meint: Es könnte Korallen anfälliger für Krankheiten machen. Das meint zumindest ein internationales Team von Meeresforschern und Biologinnen.

Plastik-Müll im Meer ist fatal für Lebewesen: Fische, Wale oder Seevögel fressen die bunten und für manche Tiere duftenden Teile - und verenden daran. Die Kunststoffteilchen sind zudem Heimat für Bakterien und Keime - auch solche, die Krankheiten übertragen.

Das internationale Team hat Korallen in 159 Riffen weltweit untersucht - in Summe 124.000 Korallen. Dabei haben sie festgestellt, dass dort, wo viel Plastik im Wasser treibt, auch viele Korallen krank sind. Das Risiko sei 20mal höher als ohne - in Zahlen: 89% statt 4% Wahrscheinlichkeit für eine Erkrankung, wenn Plastik rund um die Korallen treibt.

Sechs Krankheiten festgestellt

Bei den Erkrankungen geht zum Beispiel um die Schwarzband-Krankheit - dabei bauen Bakterien das Gewebe der Korallen vom Rand her sukzessive ab. In Summe hat der Forschungsbericht sechs Erkrankungen erfasst - darunter das „Weiße Syndrom“ oder Wachstumsanomalien.

Der Forschungsbericht „Plastic waste associated with disease on coral reefs“, Science, (26.1.2018; frei zugänglich).

Das Team versucht auch das Ausmaß zu schätzen: 1,1 Milliarden Plastikteile kleine wie größere gebe in Korallenriffen im asiatischen Pazifik. Bis zum Jahr 2025 könnten es 15,7 Milliarden werden. Eine Schätzung, wohlgemerkt.

Dass nun tatsächlich die Bakterien auf den Kunststoffteilchen schuld sind, ist nicht nachgewiesen; es könnte ja auch das Wasser grundsätzlich verschmutzt sein - dort, wo viel Müll treibt. Eine andere These: Das Plastik verletzt die Oberfläche der Korallen, da es an ihnen durch Bewegungen und Strömungen im Wasser schabt, und bietet so Keimen eine leichte Angriffsfläche. Noch eine schädliche Folge könnte man Plastik im Meer zuschreiben, meint u.a. „Die Zeit“: Korallen brauchen viel Licht; Plastik-Teile im Wasser oder festgesetzt auf Korallen können Licht rauben. Je mehr Plastik, desto mehr Schatten.

Ob nun Bakterien im Schlepptau von Plastikmüll oder Keime im Wasser selbst: Für die Korallen bedeutet es nichts Gutes.

Barbara Riedl-Daser, science.ORF.at