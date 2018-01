Englischer Bachelor an WU Wien

Premiere an der Wirtschaftsuniversität Wien: Sie hat heute das erste umfangreiche rein englische Bachelorstudium an einer öffentlichen Uni in Österreich vorgestellt.

„Business and Economics“ heißt das neue Bachelorprogramm. 120 Studienplätze stehen ab Oktober 2018 zur Verfügung. Ein Jahr später soll die Anzahl verdoppelt werden, sagt die Rektorin der Wirtschaftsuni Wien, Edeltraud Hanappi-Egger: „Mit dem englischsprachigen Bachelorprogramm wollen wir internationale Studierende ansprechen, aber auch Schüler und Schülerinnen, die internationale Schulen besuchen.“

Bewerben können sie sich ab Anfang März. Nach Abgabe eines Motivationsschreibens und Nachweis der Englischkenntnisse gibt es im Juli eine Aufnahmeprüfung. Das neue Studium ist auch inhaltlich neu aufgesetzt. Während die deutschsprachigen Programme zuerst einen Überblick über die Fächer der Ökonomie geben und sich dann spezialisieren, geht das neue Studium von Themen aus.

Auch inhaltlich neu

„Wir beginnen mit den Fragen, was wirtschaftliche Herausforderungen sind und wie man sie im globalen Zusammenhang behandeln kann“, so Hanappi-Egger. „Deshalb bilden wir Querschnittsthemen - etwa zum Umgang mit großen Datenmengen und Datenanalysen.“

Wirtschaft soll in dem neuen Studium von Beginn an in ihrem globalen Zusammenhang gedacht werden. Auslandssemester sind dabei erwünscht, Praktika anrechenbar. Das neue Studium ist vorerst ein Pilot, sagt Hanappi-Egger. Ein eigens eingerichteter akademischer Board soll den Fortschritt überprüfen und mögliche Verbesserungen vorschlagen. Bei entsprechendem Erfolg könnten sich auch die deutschsprachigen Bachelor-Studien verändern – nach Vorbild des neuen.

Das Bachelorstudium ist übrigens nicht das einzige englischsprachige an einer öffentlichen Uni in Österreich. Neben einigen Anglistik-Studien kann man in Linz etwa zwei Biologie-Programme - mit allerdings weniger Studierenden als an der WU - rein auf Englisch absolvieren. Einen Überblick dazu bietet das Service auf studienwahl.at.

Lukas Wieselberg, science.ORF.at

