Preis und Programm für soziales Unternehmertum

Mit einem neuen Programm und einem Preis wollen Wirtschaftsuniversität (WU) Wien und UniCredit Bank Austria soziales Unternehmertum in Österreich fördern.

Sozialunternehmen bzw. Organisationen, die ihre Projekte, Produkte oder Dienstleistungen weiterentwickeln wollen, um sozial benachteiligte Menschen besser zu unterstützen, können sich für die Teilnahme am „Next Award und Programm“ bewerben.

Träger und Initiator des Programms ist die UniCredit Foundation, die bereits in anderen europäischen Ländern sozialunternehmerische Aktivitäten fördert und nun erstmals in Österreich tätig ist. Die Stiftung ruft gemeinsam mit dem WU-Kompetenzzentrum für Nonprofit Organisationen und Social Entrepreneurship und der UniCredit Bank Austria zur Teilnahme an dem Programm auf. Die Einreichfrist läuft bis zum 30. April, im Mai werden zwölf Finalisten nominiert.

Diesen wird die Teilnahme an einem sechstägigen Programm des WU-Kompetenzzentrums für Nonprofit Organisationen und Social Entrepreneurship ermöglicht, das sie in der Weiterentwicklung ihres Sozialunternehmens und ihrer sozial innovativen Vorhaben stärken soll. Im Oktober wird dann eine Jury drei Gewinner wählen, die jeweils 30.000 Euro für die Umsetzung ihrer Vorhaben erhalten.

science.ORF.at/APA