Forscherstreit über alte Gehirne

Das menschliche Gehirn bildet auch noch im Erwachsenenalter neue Nervenzellen: So steht es in jedem Neurobiologie-Lehrbuch. Eine aktuelle Studie widerspricht nun - und löst unter Fachleuten eine Debatte aus.

Ein Team um Arturo Alvarez-Buylla von der University of California in San Francisco hatten in Gewebeproben von 59 Erwachsenen und Kindern nach jungen Neuronen und deren Vorläuferzellen gesucht.

Fündig wurden die Forscher bloß bei Neugeborenen und Kindern sowie - in geringerem Ausmaß - bei einem 13-jährigen Spender. Bei den Probanden der Kategorie 18 Jahre oder älter fanden sie hingegen nichts. Dieser Befund gilt jedenfalls für den Hippocampus - eine Hirnregion, die bei Gedächtnis und Gefühlen eine wichtige Rolle spielt.

Fehlerhafte Studien?

Warum frühere Studien zu einem anderen Ergebnis gekommen waren (also auch im Hippocampus Erwachsener neue Nervenzellen nachgewiesen hatten), ist unklar. Die Forscher um Alvarez-Buylla glauben, dass diese Studien schlicht fehlerhaft waren. Gerd Kempermann von der TU Dresden ist indes skeptisch. Der deutsche Hirnforscher argumentiert gegenüber dem Fachblatt „Nature“: Nur weil Wissenschaftler in Analysen keine neuen Nervenzellen sehen, bedeute das noch lange nicht, dass sie nicht da sind.

Jason Snyder von der University of British Columbia prognostiziert in einem Kommentar, dass die „ernüchternden“ Erkenntnisse eine wissenschaftliche Kontroverse auslösen werden. Das letzte Wort in dieser Debatte ist wohl noch nicht gesprochen.

science.ORF.at

Mehr zu diesem Thema: