Buntbarsche: Mehr Nahrung durch Teamwork

Die kleinen Buntbarsche namens Neolamprologus obscurus beschaffen sich durch Teamwork mehr Nahrung, wie Forscher der Universität Bern entdeckt haben. Das sei das erste Mal, dass bei Fischen ein solches kooperatives Verhalten beschrieben wurde.

Zusammen mit ihren Artgenossen graben die Buntbarsche Höhlen unter Steinen aus, in denen sie vor Räubern geschützt sind und die der Nahrungsbeschaffung dienen. Auch die Unterhaltsarbeiten führen die Fische gemeinsam aus.

Die Studie

„Helpers increase food abundance in the territory of a cooperatively breeding fish“, Behavioral Ecology and Sociobiology, 6.3.2018