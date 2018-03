Stephen Hawking: „Schaut zu den Sternen!“

Der Mittwochfrüh verstorbene Physiker Stephen Hawking hat ein berührendes Abschiedsvideo hinterlassen. Sein Ratschlag an die Menschheit: „Schaut nicht runter zu euren Füßen, sondern rauf zu den Sternen!“

„Könnt ihr mich hören? Es war eine herrliche Zeit, um am Leben zu sein und theoretische Physik zu erforschen.“ Mit diesen Worten beginnt das Video, das die Universität Cambridge am Mittwoch veröffentlicht hat. Das Bild des Universums habe sich in den vergangenen 50 Jahren stark verändert, sagt der Physiker, der dann bescheiden fortfährt: „Ich bin glücklich, wenn ich dazu einen kleinen Teil beigetragen habe.“

Dass wir Menschen, die „wir selbst Sammlungen von Elementarteilchen der Natur sind, dem Verständnis jener Gesetze so nahegekommen sind, die uns und den Kosmos bestimmen“, hält Hawking für „einen großen Triumph“.

Und dann die emotionalen Schlussworte: „Erinnert euch, zu den Sternen zu schauen und nicht runter zu euren Füßen. Versucht, den Sinn zu verstehen, von dem was ihr seht, und fragt euch, wie das Universum existieren kann. Seid neugierig, und, egal wie schwierig das Leben aussehen mag, es gibt immer etwas, das ihr tun und wobei ihr erfolgreich sein könnt. Wichtig ist, dass ihr einfach nicht aufgebt. Danke, dass ihr mir zugehört habt.“

