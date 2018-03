Ein Katalysator für Geräuchtertes

Fisch oder Fleisch zu räuchern, erzeugt einen besonderen Geschmack. Dabei entstehen aber auch krebserregende Stoffe. Chemiker begegnen dem Problem nun mit einer Lösung aus der Autoindustrie: einem Katalysator für Geräuchertes.

„Nicht jede geräucherte Nahrung ist gefährlich“, sagt Jane Parker von der University of Reading. „In vielen Fällen sind aber geringe Mengen krebserregender Stoffe enthalten, und deshalb sollten wir sie beseitigen.“

Studie

”Development of a Zeolite Filter for Removing Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) from Smoke and Smoked Ingredients”, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 18.2.2018