Rätsel um Dinos und Dicynodonten gelöst

Vor 60 Jahren sind in Afrika neben den Spuren von Dinosauriern auch solche von uralten Säugetieren entdeckt worden, Dicynodonten. Ob sie wirklich parallel lebten, war lange umstritten – konnte nun aber mit Hilfe einer historischen Sammlung in Wien bestätigt werden.

Dicynodonten zählen zu den frühen Vorfahren der Säugetiere und hatten ihre große Zeit vor 260 Mio. Jahren. Die meisten davon waren nach dem größten Massenaussterben der Erdgeschichte an der Wende vom Perm zur Trias vor 252 Millionen Jahren verschwunden.

Als dann in den 1950er-Jahren im südlichen Afrika Dicynodont-ähnliche Fußabdrücke neben Dinosaurier-Spuren entdeckt wurden, „waren diese so fehl am Platz, dass ihnen als Beweis für das Überleben von Dicynodonten keine Beachtung geschenkt wurde“, so der Paläontologe Christian Kammerer vom North Carolina Museum of Natural Sciences in Raleigh (USA) in einer Presseaussendung. Schließlich kamen die Dinos erst vor 235 Mio. Jahren auf, es konnte sich also nur um einen „Phantom-Dicynodont“ handeln.

Doch Kammerer ist sich sicher, dass Dicynodonten mit frühen pflanzenfressenden Dinosaurieren koexistierten, wie er in einer Studie berichtet. Die entscheidenden Hinweise hat er in einer Sammlung von Fossilien entdeckt, die seit rund 150 Jahren weitgehend unerforscht im Naturhistorischen Museum (NHM) Wien lagerte.

Sammlung am NHM

Gesammelt wurden die Fossilien in den 1870er-Jahren vom Amateur-Paläontologen Alfred „Gogga“ Brown in Südafrika. Jahrelang hatte er mit wenig Erfolg versucht, europäische Forscher für seine Funde zu interessieren. Er schickte Material nach London und Paris, die dort aber auf kein besonderes Interesse stießen, wie Mathias Harzhauser, Leiter der Geologisch-Paläontologische Abteilung am NHM, erklärte. In Wien schien er mehr Erfolg zu haben, 1876 und 1886 kam Fundmaterial von Brown ans NHM, als Gegenleistung wurde er Mitglied der k.u.k-Geographischen Gesellschaft.

Schließlich hat sich auch in Wien kaum jemand für seine Funde interessiert. Das mag daran liegen, dass das Material „sehr unattraktiv ist“, so Harzhauser. „Das Präparieren dieser roten, wahnsinnig harten Klumpen aus Sandstein ist ein Alptraum, weil die Knochen wesentlich weicher als das Material rundherum sind; es vergehen Hunderte Stunden, bis man das vernünftig präpariert hat.“

Wohl deshalb sei das Material so lange im Dornröschenschlaf gelegen. Bis Kammerer gekommen ist und sich die Funde mit einer neuen Fragestellung angeschaut hat - „was die Bedeutung von solchen historischen Sammlungen zeigt“, so Harzhauser.

Christian Kammerer

„Unglaublicher Fünf-Zehen-Eidechsen-Fuß“

„Ich wusste, dass die Brown-Sammlung in Wien weitgehend unerforscht war und es gab allgemeine Übereinstimmung, dass es sich nur um Dinosaurierfossilien aus der späten Trias handelt“, so Kammerer. Doch zu seiner Überraschung entdeckte der Paläontologe unter den vermeintlichen Dinoknochen zahlreiche Überreste von Dicynodonten, darunter Teile des Schädels, der Gliedmaßen und der Wirbelsäule.

Bis zu Kammerers Entdeckung waren die Fußabdrücke neben den Dinospuren der einzige Hinweis auf einen Dicynodonten aus der späten Trias (vor 235 bis 201 Mio. Jahren) - wie zweifelhaft ihre Herkunft war, zeigt der Name, den man ihnen gegeben hatte: „Pentasauropus incredibili“, der „unglaubliche Fünf-Zehen-Eidechsen-Fuß“. Kammerer hat dagegen den von ihm in der NHM-Sammlung neu beschriebenen Dicynodonten in Erinnerung an den ursprünglichen Entdecker „Pentasaurus goggai“ genannt.

