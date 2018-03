Verbrauch von Antibiotika deutlich gestiegen

Der weltweite Antibiotikaverbrauch ist zwischen 2000 und 2015 um rund 65 Prozent gestiegen. Das zeigt eine neue Studie mit Daten aus 76 Ländern, darunter auch aus Österreich. Die Folge: Immer mehr Bakterien werden unempfindlich gegen Antibiotika.

Besonders in wirtschaftlich aufstrebenden Ländern sei die Zunahme „dramatisch“, berichten Forscher um Eili Klein vom US-Forschungszentrum CDDEP. Sie hatten auf Basis von Verkaufsdaten den Verbrauch von Antibiotika in 76 Ländern untersucht und daraus auf weltweite Trends geschlossen. Der Gesamtkonsum stieg demnach von 21,1 Milliarden definierten Tagesdosen (DDD) im Jahr 2000 auf 34,8 Milliarden 15 Jahre später.

Studie

”Global increase and geographic convergence in antibiotic consumption between 2000 and 2015”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 26.3.2018