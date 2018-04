16.000 Bewerber für Medizin-Aufnahmetest

Das Interesse an den Medizinstudien in Wien, Graz, Innsbruck und Linz ist unverändert hoch: Nach 15.991 Personen im Vorjahr meldeten sich heuer 15.880 Interessenten für den Aufnahmetest am 6. Juli an.

Leicht zugenommen hat die Zahl der zur Verfügung stehenden Studienplätze - sie stieg von 1.620 im Jahr 2017 auf 1.680. 75 Prozent der Studienplätze an allen Unis gehen an Kandidaten mit österreichischem Maturazeugnis, 20 Prozent an Bewerber aus der EU. Fünf Prozent sind für Studienwerber aus Drittstaaten vorgesehen.

Aufgrund der Vielzahl an Interessenten wickeln die Unis den Test an externen Standorten ab. Im Schnitt erschienen in den Vorjahren rund 80 Prozent der Angemeldeten auch zum Test - für die Teilnahme am Aufnahmeverfahren sind 110 Euro zu bezahlen.

science.ORF.at/APA

