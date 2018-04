EU-Initiative gegen Impfskepsis

Angesichts wachsender Impfskepsis und Ausbrüchen von Masern in mehreren EU-Ländern schlägt das Europaparlament Alarm. Das Vertrauen der Menschen in Impfstoffe müsse gefördert werden, heißt es in einem heute verabschiedeten Beschluss.

Im Zeitraum 2008 bis 2015 gab es demnach in Europa 215.000 Krankheitsfälle, die durch eine Impfung verhindert worden wären - Grippe ist da noch nicht mitgezählt.

Mehr Forschung zu Nebenwirkungen

Weltweit verhindern Impfungen nach EU-Angaben jährlich rund 2,5 Millionen Todesfälle. Doch die Impfraten in Europa seien zu niedrig. Gegen die saisonale Grippe beispielsweise sind nach offiziellen Angaben in den meisten EU-Ländern weniger als die vorgesehenen 75 Prozent der älteren Menschen geimpft. An Masern starben seit Anfang 2016 in der EU mindestens 57 Menschen.

Das Parlament fordert in seinem Beschluss unter anderem, dass künftig Beratungen der Europäischen Arzneimittel-Agentur nicht mehr hinter verschlossenen Türen stattfinden. Unabhängige Forschungsprogramme zu den möglichen Nebenwirkungen müssten ins Leben gerufen werden. Die EU-Kommission will bis Mitte des Jahres eine Impfinitiative vorlegen.

science.ORF.at/dpa

