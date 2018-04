Jim Bridenstine neuer NASA-Chef

Nach mehr als einem Jahr ohne offiziellen Chef hat die US-Raumfahrtbehörde NASA wieder einen Leiter: Jim Bridenstine. Der republikanische Kongressabgeordnete war vor fast acht Monaten von Präsident Donald Trump vorgeschlagenen worden.

Nun wurde er in dieser Funktion vom US-Senat bestätigt. Dies sei eine Ehre, sagte Bridenstine. „Ich freue mich darauf, mit dem herausragenden Team der NASA zu arbeiten, um die Vision des Präsidenten von amerikanischer Führungskraft im All zu erreichen.“

Bridenstine wird Nachfolger von Charles Bolden, einem früheren Astronauten, der Anfang 2017 nach rund acht Jahren an der Spitze der NASA zurückgetreten war.

Kritik der Demokraten

NASA-Manager Robert Lightfoot, der in der Zwischenzeit vorübergehend die Amtsgeschäfte übernommen, begrüßte Bridenstine bei der NASA. „Er schließt sich dieser großartigen Agentur zu einer Zeit an, in der wir der Verwirklichung historischer Meilensteine im gesamten Spektrum unserer Arbeit entgegensehen.“

Die Demokraten im Senat stimmten geschlossen gegen Bridenstine. Sie werfen ihm unter anderem zu wenig Erfahrung in der Raumfahrtbranche vor.

