Projekt soll Erbgut aller Arten entziffern

Anfang des Jahrtausends haben Forscher das menschliche Erbgut entziffert, nun wird ein weiterer Meilenstein angegangen: In den nächsten zehn Jahren wollen sie sich das Erbgut aller Arten vornehmen.

2003 wurde das „Human Genome Project“ abgeschlossen. Mehr als zehn Jahren hatten Tausende Forscher daran gearbeitet, das gesamte Erbgut des Menschen zu sequenzieren. Ein noch viel ehrgeizigeres Ziel hat nun das „Earth BioGenome Project“ ausgerufen. Forscher wollen die Erbinformationen aller Eukaryoten entziffern - also von allen Lebewesen, deren Zellen einen Zellkern besitzen.

Grafik von Mirhee Lee

Dazu zählen alle Tiere und Pflanzen sowie Pilze und einige Einzeller. Derzeit sind an die 90 Prozent noch nicht erfasst, insgesamt könnten es bis zu 15 Millionen Arten sein. Kosten soll das Unterfangen etwa 4,7 Milliarden Dollar, wie das Konsortium in den „Proceedings of the National Academy of Sciences“ berichtet. Aus dem Projekt soll laut den Forschern eine komplette digitale Bibliothek entstehen, die neue Einblicke in die Geschichte und die Vielfalt des Lebens ermöglicht.

science.ORF.at

Mehr zu dem Thema: