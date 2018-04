ZAMG-Wetterstation am Dachstein nahm Betrieb auf

Am Dachstein ist eine neue Hochgebirgs-Wetterstation der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Betrieb genommen worden. Sie liefert online rund um die Uhr Wetterdaten aus 2.700 und 2.520 Meter Seehöhe.

Die Wetterstation ist Teil des TAWES-Messnetzes der ZAMG, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag. Dieses Messnetz besteht aus rund 270 Standorten in ganz Österreich und ist damit eines der dichtesten weltweit. Es liefert täglich zwei Millionen Messwerte unter anderem für Wettervorhersagen und -warnungen, für die Klimaforschung sowie für zahlreiche Nutzer wie Landeswarnzentralen, Katastrophenschutz, Lawinenkommissionen und Straßendienste.

Auch in Zeiten der weltweiten Messungen durch Satelliten sind Wetterstationen am Boden laut ZAMG ein wesentlicher Bestandteil der Meteorologie. Sie liefern Informationen über kleinräumige Vorgänge bei Wetter und Klima und dienen der Überprüfung der Satellitendaten. Besonders Messungen in großen Höhen, wie an der neuen Station am Dachstein, sind von großer Bedeutung. Denn im Hochgebirge reagiert die Natur besonders empfindlich auf Änderungen im Klima. Ein Beispiel dafür ist die Entwicklung der Gletscher.

science.ORF.at/APA