UNO-Klimakonferenz in Bonn gestartet

Eine UNO-Klimakonferenz in Bonn arbeitet seit Montagvormittag das Regelwerk zur Umsetzung des Pariser Abkommens weiter aus. Beschlossen werden soll es dann bei der nächsten Weltklimakonferenz im Dezember im polnischen Kattowitz.

Es geht um einheitliche Regeln dafür, wie die einzelnen Länder ihren CO2-Ausstoß messen und angeben. Niemand soll schummeln können.

Den Delegierten der Konferenz in Bonn liegt eine umfangreiche Textsammlung vor, die sie bis zum Donnerstag kommender Woche zusammenstreichen und konkretisieren müssen. Der 2015 vereinbarte Klimapakt von Paris sieht vor, die Erderwärmung in den nächsten Jahrzehnten deutlich unter zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen und so dramatische Folgen wie Dürren und einen Anstieg der Weltmeere zu mildern.

science.ORF.at/dpa

Mehr zu dem Thema: