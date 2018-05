Ein Antikörper gegen alle Bakterien

Bisher hatte jeder entdeckte Antikörper ein spezielles Ziel. Forscher fanden nun einen, der viele verschiedene Mikroben bekämpfen kann, weil er den kleinsten gemeinsamen Nenner aller möglichen Bakterien als Angriffspunkt erkennt.

Die Forscher um Tim Rollenske und Hedda Wardemann vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg haben aus dem Blut und Darm von gesunden Personen Antikörper gegen Klebsiella pneumoniae-Bakterien isoliert. Normalerweise sind diese unauffällige Bewohner des Magen-Darm-Trakts, bei immungeschwächten Menschen können sich die Mikroorganismen aber stark vermehren und lebensbedrohliche Krankheiten verursachen, so die Forscher in einer Aussendung. Sie sind auch häufige „Krankenhauskeime“, die gegen viele Antibiotika resistent sind.

Blutvergiftung bekämpft

Die nun isolierten Antikörper erkannten aber zur Überraschung der Wissenschaftler, zu denen Eszter und Gabor Nagy von der Firma Arsanis Bioscience in Wien gehören, auch andere Bakterien. Dazu hefteten sie sich an eine kleine Oberflächenstruktur aus dem Zucker Mannose. „Dieses ‚Epitop‘ ist quasi der kleinste gemeinsame Nenner dieser Mikroben“, erklärt Rollenske im Gespräch mit der APA. Für die Antikörper mache es keinen Unterschied, was sich rundherum befindet.

Die Studie „Cross-specificity of protective human antibodies against Klebsiella pneumoniae LPS O-antigen“, Nature Immunology, 14.5.2018

Die Forscher haben die neu entdeckten Antikörper im Labor vervielfältigt und bei Mäusen getestet. Dort konnten sie eine ansonsten tödliche Blutvergiftung (Sepsis) durch Bakterien verhindern, so Rollenske. Die Antikörper könnten nach weiteren Tests vielleicht auch bei Menschen zur Behandlung von Infektionen eingesetzt werden und bei immungeschwächten Patienten prophylaktisch verabreicht werden, meinen die Wissenschaftler.

science.ORF.at/APA

Mehr zum Thema