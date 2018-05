Auch Schimpansen leiden unter Affenhitze

In der afrikanischen Savanne haben bisweilen auch Schimpansen genug von der Hitze. Dann sind kühlende Bäder in Wasserquellen angesagt: Dieses ungewöhnliche Verhalten erzählt auch etwas über die Urgeschichte des Menschen.

Warum sich die Vorfahren des Menschen einst aufrichteten und fortan auf zwei Beinen durch die Savannen marschierten, ist nach wie vor unklar. Eine Hypothese besagt, dass das etwas mit dem Temperaturhaushalt zu tun haben könnte. Wer aufrecht geht, bietet Sonne und heißem Savannenboden weniger Angriffsfläche. Das setzt freilich voraus, dass die Hitze einst ein ziemlicher Stress- bzw. Selektionsfaktor gewesen sein muss.

