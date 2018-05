Aktionstage für eine lebenswerte Zukunft

Nachhaltigkeit – der Begriff steht für ein Umdenken in wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Belangen. Um Wege zu einer nachhaltigen Lebensweise aufzuzeigen, finden derzeit die „Aktionstage Nachhaltigkeit“ statt.

Beim „Weltstammtisch“ in Wien Wieden treffen sich einmal im Monat Menschen aus aller Welt, um sich mit Einheimischen zu unterhalten, Erfahrungen auszutauschen und einander besser kennenzulernen. Die individuellen Lebensgeschichten spielen dabei eine wichtige, aber nicht die Hauptrolle. Der eigentliche Zweck des Weltstammtisches ist die Vertiefung der Deutschkenntnisse von Migrantinnen und Migranten, die einen Sprachkurs besuchen.

In Vorarlberg erarbeiten unterdessen 24 Jugendliche gemeinsam mit einer Betreuerin der Caritas-Auslandshilfe ein Musical. Inhalt des Stückes sind die 17 Ziele für eine „nachhaltige Entwicklung“, die Lebensqualität und Wohlstand für alle Menschen sicherstellen sollen. Diese Ziele formulierte die UNO in der „Agenda 2030“. Um sie bekannt zu machen, finden auch in Österreich seit 2013 jedes Jahr unter der Ägide des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus die „Aktionstage Nachhaltigkeit“ statt, die heuer unter dem Motto „Menschen.Machen.Morgen“ stehen.

Die „Aktionstage Nachhaltigkeit“ sind Teil der Europäischen Nachhaltigkeitswoche (ESDW), die im Vorjahr mehr als 4.000 Nachhaltigkeitsinitiativen in 30 europäischen Ländern initiiert hat. Wichtigstes Ziel der „Aktionstage Nachhaltigkeit“ ist neben dem Bekanntmachen der Agenda 2030 die Teilnahme möglichst vieler Einzelpersonen, Vereine, Betriebe, Gemeinden und Initiativen. Jede und jeder kann mitmachen – in ganz Österreich.

Vom 22. Mai bis zum 8. Juni werden mehr als 300 Projekte vorgestellt. Darunter auch die beiden oben genannten. Die Projekte sind vielfältig und befassen sich mit unterschiedlichsten Themen: Upcyling- und Reparatur-Workshops sind ebenso zu finden wie Sozialprojekte an Schulen, Vorträge zu den globalen Nachhaltigkeitszielen, Klimaschutzaktionstage, Diskussionsforen zu e-Mobilität oder Exkursionen zu Bürgerkraftwerken und Natur- und Landschaftsschutzprojekten.

Im Rahmen eines Online-Votings können wie jedes Jahr fünf „Aktionstage Highlights“ ermittelt werden. Unter diesen verlost das BMNT eine Einladung zur Teilnahme an der österreichischen Delegation, die im Juli 2018 zur Tagung zur Umsetzung der „UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ im UNO-Hauptquartier in New York reisen wird.

