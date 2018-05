Musik und Sprachen gut fürs Gehirn

Können sich Menschen, die eine zweite Sprache sprechen oder ein Musikinstrument gelernt haben, Telefonnummern und andere Dinge besser merken? Ja, zeigt nun erneut eine Studie. Der Grund: Das Gehirn muss sich weniger anstrengen.

Studien in den letzten Jahren haben bereits gezeigt, dass sich Hobbymusiker sowie zweisprachige Menschen vieles leichter merken. Eine aktuelle Studie liefert nun eine mögliche Erklärung: Ihr Gehirn arbeitet effektiver. Das legt zumindest der Vergleich von Gehirnscans von 41 Frauen und Männern im Alter zwischen 19 und 35 nahe.

Die Studie

Different neural activities support auditory working memory in musicians and bilinguals, Annals of the New York Academy of Sciences, 17.5.

