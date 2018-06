Organisation für Antisemitismusforschung gegründet

In Folge der Konferenz „An End to Antisemitism!“, die im Februar an der Universität Wien stattgefunden hat, wurde nun die „Internationale Organisation für Antisemitismusforschung“ (IOAR) gegründet.

Sie will sich der Erforschung des Phänomens des Antisemitismus in seinen verschiedenen Ausprägungen und der Entwicklung von Strategien zu dessen Bekämpfung widmen, teilte die Uni am Mittwoch mit.

Erster Präsident der Organisation wird Jehuda Reinharz, ehemaliger Präsident der Brandeis University und Präsident der Mandel Foundation. Zu den Mitgliedern des Gründungsvorstandes zählt Armin Lange vom Institut für Judaistik der Universität Wien. Das Verwaltungszentrum der Gesellschaft wird am Kantor-Zentrum für das Studium des europäischen Judentums in Tel Aviv untergebracht. Derzeit wird u.a. an den Statuten und Plänen für eine erste internationale Konferenz des IOAR gearbeitet.

science.ORF.at/APA

