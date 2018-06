Die Gräuel von Maly Trostinec

Auschwitz, Majdanek, Treblinka - diese Namen sind untrennbar mit den Gräueln der Nazi-Mordmaschinerie verbunden. Das Vernichtungslager Maly Trostinec in Weißrussland indes ist noch immer relativ unbekannt: Dort wurden 13.000 jüdische Österreicher ermordet.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und sein Vorgänger Heinz Fischer heute, Freitag, dabei sein, wenn in Maly Trostinec (Trostinez/Trostenez) eine Gedenkstätte eröffnet wird. Bei der Grundsteinlegung für ein österreichisches Denkmal wird Van der Bellen eine Rede halten.

Viertgrößtes Vernichtungslager

Maly Trostinec war das viertgrößte Vernichtungslager des Nazi-Regimes. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden einzelne Gedenksteine, Erinnerungstafeln und ein Obelisk in dem Gelände errichtet. Doch erst seit wenigen Jahren drangen die damaligen Geschehnisse an eine breitere Öffentlichkeit. Es gab internationale Bemühungen zur Errichtung und Gestaltung einer würdigen Gedenkstätte, in die auch Deutschland und Österreich eingebunden waren.

Der NS-Komplex umfasste Arbeitslager, Felder, Werkstätten, ein Asphaltwerk, Erschießungs- und Verbrennungsstätten - in Maly Trostinec, im Wald von Blagowschtschina und im Dorf Schaschkowka. Dort fanden auch die meisten Tötungen statt. 2014 begannen die Arbeiten auf dem Erinnerungsgelände, ein erster Teil im Eingangsbereich wurde 2015 fertiggestellt. Transportwaggons mit Fotos und Listen der Ermordeten, Gedenksteine und -tafeln sowie ein Obelisk und eine riesige Bronzeskulptur sind schon jetzt stumme Zeugen dieser Massenverbrechen von 1941-44.

Maly Trostinec war eines von 260 Todeslagern in ganz Weißrussland, wo mindestens zwei Millionen Menschen ermordet wurden. Es war das größte Vernichtungslager auf dem Gebiet der Sowjetunion und zugleich ein Durchgangslager. Experten fanden 34 Massengräber mit etwa 120.000 Leichen zumeist unbekannter Identität. Kurz vor dem Anmarsch der Roten Armee hatten die Nazis noch viele Leichen verbrannt.

Mehr als 200.000 Menschen ermordet

Hinter den Transporten von Wien nach Maly Trostinec verbarg sich ein teuflisches Täuschungsmanöver. Vom Aspang-Bahnhof wurden 13.000 österreichische Juden deportiert; nur 17 überlebten. Den ostwärts Verfrachteten, die viel Gepäck mitführten, wurde vorgegaukelt, sie könnten im Osten „eine neue Existenz“ aufbauen. In Wolkowisk, 270 Kilometer vor Minsk, wurden sie ohne Gepäck in Viehwaggons verladen. In Maly Trostinec wurden sie auf Lastwägen zur Erschießung in den Wald von Blagowschtschina gebracht, später auch in Gaswagen erstickt. In Krematorien von Schaschkowa wurden die Leichen verbrannt.

Die Deportationen aus Wien fanden zwischen November 1941 und November 1942 statt. Männer, Frauen und Kinder wurden in den Zügen zusammengepfercht. Insgesamt wurden in Maly Trostinec von 1941 bis 1944 laut Historikern mindestens 206.500 Menschen ermordet. Die ersten Opfer waren im Herbst 1941 tausend deutsche Juden aus Hamburg. Später wurden auch Partisanen und Widerstandskämpfer in das Todeslager transportiert.

science.ORF.at/APA

Mehr zu diesem Thema: