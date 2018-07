Brei verbessert den Babyschlaf

Babys, die schon nach drei Monaten mit Brei oder festem Essen gefüttert werden, schlafen länger und wachen seltener auf. Das weist eine britische Studie nach - und stellt damit weltweit gültige Empfehlungen in Frage.

Wenn es um die richtige Ernährung geht, scheiden sich die Geister – auch, wenn es um Babys geht. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt, die Kleinen in den ersten sechs Lebensmonaten ausschließlich zu stillen.

Viele Eltern meinen es besser zu wissen und geben den Kindern schon nach drei oder vier Monaten Brei oder feste Nahrung. So füttern drei Viertel der Mütter in Großbritannien ihre Kinder schon vor dem fünften Monat mit fester Nahrung. Einer der Gründe: Die Babys wachen in der Nacht oft auf, dem wollen die Eltern so entgegenwirken.

Eine Viertelstunde mehr Schlaf

Dass die Eltern damit nicht so falsch liegen, bestätigt nun eine britische Studie mit über 1300 Babys. Ab dem Alter von drei Monaten wurden die Kinder in zwei Gruppen geteilt, wovon die eine Hälfte weiter nur gestillt wurde. Die andere Hälfte bekam zusätzlich feste Nahrung, wurde aber auch noch gestillt.

Als die Kinder sechs Monate alt waren, schliefen die Babys, die auch festes Essen bekamen, im Schnitt 16,6 Minuten länger pro Nacht. „Außerdem wachten sie nur 1,74 Mal pro Nacht auf. Die Kinder, die nur gestillt wurden, wurden öfter als zweimal munter“, sagt Studienautor Gideon Lack vom King’s College London.

Der Kinderarzt regt daher an, die WHO-Empfehlungen zu überdenken. An denen orientiert man sich übrigens nicht nur in Großbritanninen, sondern auch bei uns: Auf der Seite des österreichischen Gesundheitsministeriums heißt es, die optimale Ernährung für Babys sei das ausschließliche Stillen für rund sechs Monate. Mit Beikost solle man nicht vor Beginn des fünften Monats anfangen.

Übrigens: Schlafen die Kinder besser, schlafen auch die Eltern besser. Und das Wohlbefinden der Eltern wirke sich wiederum positiv auf dem Schlaf der Babys aus, heißt es in der Studie.

Katharina Gruber, Ö1-Wissenschaft

