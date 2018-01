Mikrowellen erhitzen das Weltklima

Mikrowellen, Wasserkocher und Haartrockner schaden der Umwelt: Allein der von den 130 Millionen Mikrowellen in der EU verbrauchte Strom jährlich sorgt laut Forschern für einen Kohlenstoffdioxidausstoß von 7,7 Mio. Tonnen. Das entspricht acht Mio. Autos.

„Der Stromverbrauch hat die größte Auswirkung“, sagte der Hauptautor der Studie, Alejandro Gallego-Schmid von der Universität Manchester. „Das liegt an den Brennstoffen, die für die Stromerzeugung genutzt werden.“ Kohle und Gas erzeugen immer noch mehr als 40 Prozent des Stroms in der EU. Im Rest der Welt liegt der Anteil bei etwa 70 Prozent.

Die Studie

„Environmental assessment of microwaves and the effect of European energy efficiency and waste management legislation“, Science of the Total Environment, 18.1.2018