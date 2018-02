Hirntraining hält alte Hunde geistig fit

Hirntraining und das Lösen von Denkaufgaben nützt nicht nur Menschen, sondern auch Hunden, berichten Wiener Forscher. Durch Touchscreen-Spiele für ältere Vierbeiner lasse sich der geistige Abbau bremsen und die Tiere erleben positive Gefühle.

Während Welpen und Junghunde oft eine Hundeschule besuchen und ständig neue Übungen lernen, werden ältere Hunde kaum mehr trainiert und geistig gefordert, meinen die Forscher um Ludwig Huber vom Messerli Forschungsinstitut der Vetmeduni Wien. Man sehe den langjährigen Begleitern auch gern eine gewisse Unfolgsamkeit und Sturheit nach und verschont sie wegen diverser Wehwehchen vor körperlichem Training. Als Alternative schlagen sie für vierbeinigen Greise Computerspiele vor.

Die Studie

