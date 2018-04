Neandertaler war ein Superatmer

Nach heutigen Begriffen hatte der Neandertaler wohl die Konstitution eines Leistungssportlers. Untersuchungen seiner Schädelanatomie zeigen: Er besaß ein extrem hohes Atemvolumen.

In der Analysen ging es um die deutlichen Formunterschiede der Gesichter von Neandertalern und modernen Menschen. Die bisher verbreitete Annahme, dass die Neandertaler mit ihren kräftigen Kiefern und vergleichsweise breiten Nasenlöchern und Nasen besondere Bisskraft hatten, ließ sich dabei nicht bestätigen.

Studie

