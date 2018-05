Forscher entwickeln „Salzometer“

Zu viel Salz essen sorgt für höheren Blutdruck und erhöht das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da viele gar nicht wissen, wie viel Salz sie zu sich nehmen, haben US-Forscher nun einen „Salzometer“ entwickelt, den man im Mund tragen kann.

Das Gerät sieht momentan noch etwas klobig aus, ähnlich wie eine Zahnspange und damit vermutlich an sich schon essens- und salzabträglich: Doch die Forscher versprechen, es in Zukunft noch weiter verkleinern zu wollen – auf die Größe eines Zahnes.

Rob Felt, Georgia Tech

Das Prinzip funktioniert jedenfalls jetzt schon, berichtet ein Team um Woon-Hong Yeo vom Georgia Institute of Technology in einer Studie, die soeben in der Zeitschrift „PNAS“ erschienen ist. Ein Sensor ist dabei in einer zahnspangenartigen, elastischen Vorrichtung eingebaut, die im Oberkiefer getragen wird. Der Sensor überprüft den Salzgehalt von Speisen in Echtzeit und liefert die Wert an ein Smartphone oder Tablet. Die Forscher haben dies bei drei Studienteilnehmern, die eine Woche lang normal gegessen haben, erfolgreich getestet.

Laut einer Untersuchung der American Heart Association schätzt mehr als die Hälfte von 1.000 Befragten die Menge an Salz falsch ein, die sie pro Tag zu sich nehmen. Der „Salzometer“ könnte für sie eine Grundlage für bessere Essentscheidungen, hoffen die Forscher.

science.ORF.at

