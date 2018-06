Brustkrebs molekular lahm legen

Bis ins letzte Detail ist die Entstehung von Brustkrebs noch immer nicht geklärt. Eine neue Studie zeigt: Könnte man den molekularen Mechanismus der Krankheit blockieren, bliebe vielen Frauen eine schmerzhafte Therapie möglicherweise erspart.

Besonders gefährdet, an Brustkrebs zu erkranken, sind Frauen mit einer speziellen Veränderung im Erbgut. Bei ihnen ist das BRCA1- oder das BRCA2-Gen mutiert, ihr Brustkrebsrisiko liegt zwischen 85 und 87 Prozent. Meist erkranken sie schon jung, häufig mit Mitte 30. Außerdem ist bei diesen Frauen auch das Risiko für Eierstockkrebs deutlich erhöht. Die einzige Möglichkeit, Krebs zu verhindern, ist derzeit nach einem Gentest die operative Abnahme der Brüste und die Entfernung der Eierstöcke - drastische Maßnahmen, zu denen - als ein prominenter Fall - auch die Schauspielerin Angelina Jolie gegriffen hat (siehe auch: Mehr Brust-OPs durch Angelina Jolie-Effekt).

5.500 neue Fälle

Brustkrebs ist in Österreich die häufigste Krebserkrankung bei Frauen, jedes Jahr gibt es rund 5.500 Neudiagnosen. 74.000 Frauen leben derzeit in Österreich mit einer bösartigen Wucherung in ihrer Brust bzw. den Folgeerkrankungen.

